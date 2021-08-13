У Воронежі вибухнув пасажирський автобус: двоє загиблих. Поліція відкидає теракт

Про це розповідає "Радіо Свобода" з посиланням на губернатора Воронежщини Олександра Гусєва.



Автобус перебував на зупинці, а момент вибуху зафільмував відеореєстратор. В результаті вибуху було поранено 19 людей. Двоє поранених невдовзі померли. Ще троє - у важкому стані.

Причиною вибуху поліція назвала вибух газового балона для пальника моделі Primus, який перевозила пасажирка.

Правоохоронці заявили, що версія теракту не підтверджується. Начебто на місці елементу не було знайдено вражаючих елементів, як не виявили і проникаючих отворів в автобусі.

За фактом вибуху в "пазику" порушено кримінальну справу за пунктом «в» частини 2 статті 238 КК РФ: "Виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, що призвело з необережності заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю".

Втім, не дивлячись на версію з вибухом балону, до Воронежа направили криміналістів з Москви. Про це заявив голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.