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Крим - це найкоротший шлях до перемоги України, – Foreign Policy

8 грудня, 2023 п'ятниця
22:16
Війна з Росією Чорне море

Експерти з видання Foreign Policy впевнені, що найкоротший шлях до перемоги України пролягає через Крим

Про це йдеться у матеріалі Foreign Policy.

"Правда полягає в тому, що легкого виходу немає. Москва неодноразово давала зрозуміти, що погодиться лише на капітуляцію Києва, а невразливий наземний наступ останнього лише підбадьорить Кремль. Єдиний спосіб змусити російського президента Володимира Путіна відмовитися від його мети — дати Україні засоби перемогти його на полі бою", - йдеться у матеріалі.

Експерти наголошують, що США повинні зрозуміти - Росія не зацікавлена ​​у справжньому припиненні бойових дій.

"Ми вже знаємо, що Путін розглядає припинення вогню як знаряддя війни. Також нереалістично думати, що Путін задовольниться контролем над п’ятьма регіонами України, які він уже анексував: Кримом, Донеччиною, Херсонщиною, Луганщиною і Запоріжжям, лише першу з яких він повністю контролює", - пише Foreign Policy. 

Видання відзначає, що українці переконані в необхідності протистояти Росії збройним шляхом і досягли в цьому реальних успіхів: "у Києва все ще є резервуари сили, які він готовий використати для боротьби. Відмовлятися від України зараз було б передчасно".

"Заборона Вашингтона на використання Україною західної зброї для ударів по території Росії ще більше скувала наручники Києва. Як писав один з авторів цієї статті навесні минулого року, перед початком контрнаступу України: "Якщо контрнаступ України зупиняється або навіть провалюється, це не привід припиняти підтримку. Навпаки, це час вчитися на помилках, підтримувати потік зброї та навчання, а також готувати Україну до наступного етапу війни", - йдеться у матеріалі.

Foreign Policy впевнене, що новий етап війни починається саме зараз.

"На цій новій фазі Заходу слід розглянути сміливіші та креативніші варіанти підтримки України. Замість того, щоб шукати вихідні місця, яких не існує, вона повинна зосередити свої зусилля на наближенні України до перемоги, зосередившись на Криму. Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці. Окупована територія є ключовим плацдармом і базою постачання для російських операцій на півдні України. Як перший крок, Україна повинна відмовити Росії у свободі діяти з Криму", - завершується матеріал.

  • Станом на 4 грудня окупанти в Криму незаконно ув’язнили 190 осіб. Також окупанти поховали щонайменше 584 солдатів російської армії, з яких 456, імовірно, були громадянами України.
Україна
Росія
Крим
ЗСУ
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США
Військові новини
деокупація України
Контрнаступ ЗСУ
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