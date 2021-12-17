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Кримінальна відповідальність за напад на медиків "екстренки": у Раді зареєстрували законопроєкт

17 грудня, 2021 п'ятниця
13:12
Суспільство швидка

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт №6423, що передбачає запровадження кримінальної відповідальності за напад на працівників центрів екстреної медичної допомоги під час виконання службових обов’язків

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький написав у Telegram, що за інформацією Нацполіції, з початку року зафіксували майже 100 нападів на медичних працівників, за фактом яких відкриті кримінальні провадження. Два медика загинули під час виконання службових обов’язків.

"Навесні наш Комітет вже подавав до парламенту законопроєкт щодо посилення відповідальності за напад на медичних працівників та фармацевтів, але правоохоронний Комітет Верховної Ради повернув документ на доопрацювання", - зазначив він.

Радуцький додав, що Комітет зареєстрував законопроєкт повторно з пропозицією доповнити Кримінальний кодекс статтею 3501 "погроза або насильство щодо працівника системи екстреної медичної допомоги, який входить до складу бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги".

Так, законопроєкт передбачає арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі терміном до 3 років за погрозу вбивством, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень по відношенню до працівника "екстренки" під час виконання ним службових обов’язків, застосованих з метою перешкоджання службовій або професійній діяльності.

За умисне нанесення побоїв, легких чи середніх тілесних ушкоджень працівнику бригади швидкої допомоги правопорушник отримає покарання обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий термін

Також, за умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження працівнику екстреної медичної допомоги під час виконання ним службових обов’язків передбачене позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

За словами Радуцького, під час робочої наради медики швидкої скаржились на масові хибні виклики. За статистикою щорічно працівниками диспетчерських служб "екстренки" фіксується чверть мільйона завідомо неправдивих викликів.

Законопроєкт збільшує розмір адміністративного покарання за перший такий випадок - від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн, за другий, вчинений протягом року - від 6,8 тис. грн до 17 тис. грн або громадські роботи терміном від 40 до 60 годин.

Крім цього, законопроєкт встановлює відповідальність для батьків неповнолітніх осіб віком від 14 до 16 років за хибний виклик швидкої. Для них пропонується запровадити штраф від 850 грн до 1,7 тис. грн або громадські роботи терміном від 20 до 40 годин.
 

 
  • Нагадаємо, з 1 квітня в Україні почала діяти мережа швидкої допомоги на вертольотах.

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