Про це на брифінгу повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає Укрінформ.

"Що дуже загрозливо для нас, це те, що вони (окупанти - ред.) фактично змушують вчити промови Путіна, але перекладаючи їх на дитячу мову, в навчальних закладах середніх або навіть у дитячих садочках", - сказала Ташева.

Вона зазначила, що один з наративів окупантів - про Путіна як про лідера Криму, тому весь півострів завішаний його портретами – він на бігбордах, на сітілайтах.