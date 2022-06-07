Кримських дітей змушують вчити промови Путіна, - представниця Зеленського в АРК
В окупованому Криму дітей у дитсадках та школах змушують вчити промови російського диктатора Володимира Путіна
Про це на брифінгу повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, передає Укрінформ.
"Що дуже загрозливо для нас, це те, що вони (окупанти - ред.) фактично змушують вчити промови Путіна, але перекладаючи їх на дитячу мову, в навчальних закладах середніх або навіть у дитячих садочках", - сказала Ташева.
Вона зазначила, що один з наративів окупантів - про Путіна як про лідера Криму, тому весь півострів завішаний його портретами – він на бігбордах, на сітілайтах.
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