Кримськотатарський орнамент Орьнек включили до спадщини ЮНЕСКО

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.



Орьнек - це традиційний орнамент у декоративно-ужитковому художньому мистецтві кримських татар. Ним оздоблювали різноманітні предмети побуту та культу: одяг, тканини, ювелірні вироби, меблі, архітектурні об'єкти, надгробки.



Орнамент містить у собі об'єднані у композицію дрібні елементи, переважно рослинного та геометричного характеру симетричного та асиметричного розташування.



Рішення про включення орнаменту до списку ухвалили в Парижі на сесії Міжурядового комітету з питань нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у четвер, 16 грудня.



Таким чином, Орьнек став четвертим нематеріальний об’єктом з України, який потрапив до списку ЮНЕСКО.



Президент Володимир Зеленський привітав кримськотатарський народ і всю Україну з цим здобутком.



Вітаю кримськотатарський народ і всю Україну зі знаковою перемогою. @UNESCO внесла традиційний кримськотатарський орнамент «орьнек» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2021

Раніше в ЮНЕСКО повідомляли, що Росія привласнила понад 4 тис. культурних пам'яток в окупованому Криму.

1 грудня Україна увійшла до комітету ЮНЕСКО з захисту культурної спадщини під час війни.

"Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні. Пишаюсь такими новинами", - прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко.