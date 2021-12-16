Кримськотатарський орнамент Орьнек включили до спадщини ЮНЕСКО
Кримськотатарський орнамент Орьнек було включено до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Орьнек - це традиційний орнамент у декоративно-ужитковому художньому мистецтві кримських татар. Ним оздоблювали різноманітні предмети побуту та культу: одяг, тканини, ювелірні вироби, меблі, архітектурні об'єкти, надгробки.
Орнамент містить у собі об'єднані у композицію дрібні елементи, переважно рослинного та геометричного характеру симетричного та асиметричного розташування.
Рішення про включення орнаменту до списку ухвалили в Парижі на сесії Міжурядового комітету з питань нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у четвер, 16 грудня.
Таким чином, Орьнек став четвертим нематеріальний об’єктом з України, який потрапив до списку ЮНЕСКО.
Президент Володимир Зеленський привітав кримськотатарський народ і всю Україну з цим здобутком.
"Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні. Пишаюсь такими новинами", - прокоментував міністр культури Олександр Ткаченко.
- Раніше в ЮНЕСКО повідомляли, що Росія привласнила понад 4 тис. культурних пам'яток в окупованому Криму.
- 1 грудня Україна увійшла до комітету ЮНЕСКО з захисту культурної спадщини під час війни.
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