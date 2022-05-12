Криптобіржа Binance закрила перекази та виведення грошей у іноземні банки для росіян

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та виведення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства", - заявив він.



Операції закриті для росіян незалежно від країни резидентства.

Зокрема заблоковано криптовалютні акаунти Поліни Ковальової, падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова; Єлизавети Пєскової, дочки прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова; Кирила Малофєєва, сина магната Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC.

Нагадаємо, РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ. Пізніше парламентарі підтримали рішення президента примусово вилучити активи двох банків з російським капіталом в Україні

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