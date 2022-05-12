Криптобіржа Binance закрила перекази та виведення грошей у іноземні банки для росіян
Одна із найбільших світових криптобірж Binance закрила росіянам перекази та виведення коштів в іноземні банки
Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Binance, одна з найбільших світових криптобірж, закрила для росіян перекази та виведення грошей у іноземні банки незалежно від країни резидентства", - заявив він.
Операції закриті для росіян незалежно від країни резидентства.
Зокрема заблоковано криптовалютні акаунти Поліни Ковальової, падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова; Єлизавети Пєскової, дочки прессекретаря президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова; Кирила Малофєєва, сина магната Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC.
- Нагадаємо, РНБО постановила націоналізувати дочірні компанії російських Сбєрбанку та ВЕБ.РФ. Пізніше парламентарі підтримали рішення президента примусово вилучити активи двох банків з російським капіталом в Україні
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.03
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.75
- Актуальне
- Важливе