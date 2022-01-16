Кріштіану Роналду відібрав у Двейна Джонсона лідерство у рейтингу найдорожчих зірок Instagram
Португальський футболіст англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду отримує за один рекламний пост в Instagram найбільше у світі - $1,6 млн
Про це повідомляє Hopper HQ.
У 2021 році один пост Роналду коштував у середньому $1,6 млн. На другому місці опинився американський актор і колишній рестлер Двейн Джонсон - $1,52 млн за пост, на третьому - американська співачка Аріана Гранде ($1,51 млн).
У топ-10 також потрапили модель Кім Кардашьян ($1,42 млн, 6-те місце), аргентинський футболіст Ліонель Мессі ($1,2 млн, 7-ме), співачка Бейонсе ($1,15 млн, 8-ме) та співак Джастін Бібер ($1,1 млн, 9-те).
Минулого року на першому місці в рейтингу був Двейн Джонсон із показником $1 млн у середньому за рекламний пост у Instagram.
Кріштіану Роналду має найбільше підписників у Instagram у світі - 390 млн.
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