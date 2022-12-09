Критика Кремля визнали винним у поширенні "неправдивої інформації" про армію РФ

Про це інформує CNN.

"Яшина засудили за нещодавно прийнятим російським законодавством, яке передбачає кримінальну відповідальність за дискредитацію збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура заявила, що коментарі колишнього муніципального депутата Іллі Яшина про вбивства мирного населення в Бучі російською армією суперечать закону.

Вирок поки ще не опублікували. Проте відомо, що критику загрожує до 9 років позбавлення волі.

У завершальному слові на суді Яшин заявив, що його переслідують.

"Усі розуміють, що в цьому справа. Я ізольований від суспільства, тому що вони хочуть, щоб я мовчав. Обіцяю, поки живий, ніколи не буду. Моя місія - говорити правду. Я не дам розкривати правду навіть за ґратами", - сказав Яшин.

Також засуджений близький соратник російського опозиціонера Навального, став відомим під час протестів у 2011-2012 роках, які він допомагав організувати проти переобрання Путіна на третій термін і нечесних виборів. Видання пише, що Яшин залишався лютим критиком російського президента протягом наступних років, також працював муніципальним депутатом у Москві, перш ніж йому заборонили балотуватися на держпосади.

6 травня суд Москви заочно заарештував російського журналіста Олександра Невзорова у справі про поширення так званих фейків про російську армію.

8 липня суд у Москві засудив до семи років ув’язнення депутата районної ради Олексія Горінова за критику військових дій Росії в Україні.

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