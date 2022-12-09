Критика Кремля визнали винним у поширенні "неправдивої інформації" про армію РФ
9 грудня Московський суд визнав винним у поширенні "неправдивої інформації" про російську армію Іллю Яшина, який критикував Кремль
Про це інформує CNN.
"Яшина засудили за нещодавно прийнятим російським законодавством, яке передбачає кримінальну відповідальність за дискредитацію збройних сил РФ", - йдеться в повідомленні.
Прокуратура заявила, що коментарі колишнього муніципального депутата Іллі Яшина про вбивства мирного населення в Бучі російською армією суперечать закону.
Вирок поки ще не опублікували. Проте відомо, що критику загрожує до 9 років позбавлення волі.
У завершальному слові на суді Яшин заявив, що його переслідують.
"Усі розуміють, що в цьому справа. Я ізольований від суспільства, тому що вони хочуть, щоб я мовчав. Обіцяю, поки живий, ніколи не буду. Моя місія - говорити правду. Я не дам розкривати правду навіть за ґратами", - сказав Яшин.
Також засуджений близький соратник російського опозиціонера Навального, став відомим під час протестів у 2011-2012 роках, які він допомагав організувати проти переобрання Путіна на третій термін і нечесних виборів. Видання пише, що Яшин залишався лютим критиком російського президента протягом наступних років, також працював муніципальним депутатом у Москві, перш ніж йому заборонили балотуватися на держпосади.
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