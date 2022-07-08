В Росії ув'язнили на сім років депутата за критику війни в Україні

Про це пише The Guardian.

Видання повідомляє, що це перший тривалий термін ув’язнення за новими законами, які обмежують критику війни.

Олексія Горінова, депутата Красносельської районної ради Москви та юриста з освітою, заарештували у квітні за звинуваченням у поширенні "завідомо неправдивої інформації" про російську армію.

За даними влади, Горинов скоїв злочин, коли разом із колегою-депутатом Оленою Котеночкіною виступив проти пропозиції ради провести конкурс дитячих малюнків і танцювальний фестиваль, незважаючи на війну в Україні, де, за словами Горінова, "гинули діти".

"Я вважаю, що всі зусилля [російського] громадянського суспільства мають бути спрямовані лише на те, щоб припинити війну та вивести російські війська з території України", - сказав Горінов під час робочої зустрічі, яка була записана на відео та доступна на YouTube.

Звинувачення проти Горінова підпадають під ряд нових законів, які були введені з початку російського вторгнення. Правозахисні групи зазначають, що справа Горінова стане першою в серії рішень проти діячів, які теж виступили проти війни і зараз очікують суду.

За даними правозахисної групи, яка відслідковує випадки по всій країні, принаймні 50 людям загрожує довгострокове ув’язнення або великі штрафи за "свідоме поширення неправдивої інформації" про військових, ще 2000 людей отримали менші штрафи за критику війни.

6 травня суд Москви заочно заарештував російського журналіста Олександра Невзорова у справі про поширення так званих фейків про російську армію.

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