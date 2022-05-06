Московський суд заочно заарештував журналіста Незворова у справі про нібито фейк щодо російських військових

Про це повідомила російська Радіо Свобода у Telegram.

Невзорова переслідують за повідомлення в соцмережах про обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі.

Зараз журналіст перебуває за кордоном.

РФ нанесла авіудар по пологовому будинку в Маріуполі 9 березня.

Там заявляли, що в будівлі розташовувався штаб підрозділу Нацгвардії, а потім - що взагалі не завдавали удару.

23 березня слідчий комітет Росії порушив проти журналіста Олександра Невзорова справу за статтею про "поширення фейків" про збройні сили РФ.

4 травня Невзорова оголосили в розшук.