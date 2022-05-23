Криворізька міськрада завищила в тендері вартість медичного обладнання на майже 1,4 млн грн, – БЕБ

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України.

Співробітники Бюро проаналізували тендерні закупівлі Криворізької міської ради та виявили, що в одному з тендерів на придбання рентгенологічного обладнання була на 1,3 млн грн.

Ціна договору становила 1,86 млн грн без ПДВ, що на 1,37 млн грн більше, ніж середньоринкова ціна такого товару, зазначило Бюро.

У БЕБ зазначають, що договір комунальному підприємствому Криворізької міськради з постачальником довелося розірвати, однак не вказують, які наслідки це матиме для самого замовника і чи понесе хтось за це відоповідальність.

Нагадаємо, БЕБ ініціює націоналізацію вагонів російського підприємства.

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