"Крок уперед у зміцненні антикорупційних інституцій": посли G7 привітали ухвалення закону про статус НАБУ

Про це йдеться у Twitter послів G7.



При цьому дипломати наголосили на вирішальному значенні прозорості відбору нового директора Бюро.



"Посли G7 вітають прийняття Верховною Радою закону про НАБУ та його міжпартійну підтримку. Це крок уперед у зміцненні незалежних антикорупційних інституцій. Прозорість та конкурентоспроможність при виборі нового директора матимуть вирішальне значення", - йдеться у повідомленні.



Раніше представник Євросоюзу в Україні Матті Маасікас привітав законодавчі зміни щодо НАБУ.



Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України".



Документ пропонує змінити статус НАБУ і зробити Бюро центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом - наразі НАБУ є державним правоохоронним органом.



Відповідно до законопроєкту, уряд отримує повноваження призначати і звільняти директора НАБУ. Кабмін також зможе відсторонити директора НАБУ з посади. Крім того, на Кабмін покладено обов'язок направляти і координувати діяльність НАБУ, зокрема, ухвалювати проєкт Антикорупційної стратегії і затверджувати державну програму з її реалізації, а також координувати пропозиції щодо фінансування НАБУ при розробці держбюджету.



Конкурсний відбір на посаду директора НАБУ, згідно з документом, має проводити конкурсна комісія, до якої входить шестеро людей. З них трьох пропонує Кабінет міністрів, а ще трьох - Кабінет міністрів на основі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу із протидії корупції.