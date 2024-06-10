Автівки, земля, нерухомість: АРМА розшукало активи чиновника, який намагався вивезти з України $1 млн

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Під час перетину кордону чиновник надав митникам підроблений документ, щоб приховати походження коштів. За даними слідства, ці кошти були отримані злочинним шляхом.

За словами заступника голови АРМА, працівники управління виявлення та розшуку активів за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних розшукали майно фігуранта.

"Ми розшукали 3 транспортних засоби, 3 земельні ділянки, 4 об'єкти нерухомості та частки у статутних капіталах підприємств на майже 30 тисяч гривень, які є у власності цієї службової особи", - зазначив він.

Заступник голови АРМА додав, що наразі агентство передає цю інформацію до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту.