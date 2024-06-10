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Автівки, земля, нерухомість: АРМА розшукало активи чиновника, який намагався вивезти з України $1 млн

10 червня, 2024 понедiлок
16:23
Кримінал АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало активи службовця одного з органів місцевого самоврядування, який намагався перевезти через кордон України майже $1 млн

Зміст

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Під час перетину кордону чиновник надав митникам підроблений документ, щоб приховати походження коштів. За даними слідства, ці кошти були отримані злочинним шляхом.

За словами заступника голови АРМА, працівники управління виявлення та розшуку активів за допомогою інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних розшукали майно фігуранта. 

"Ми розшукали 3 транспортних засоби, 3 земельні ділянки, 4 об'єкти нерухомості та частки у статутних капіталах підприємств на майже 30 тисяч гривень, які є у власності цієї службової особи", - зазначив він.

Заступник голови АРМА додав, що наразі агентство передає цю інформацію до органу досудового розслідування для подальшого накладення арешту.

  • Волинські прокурори передали в управління АРМА майже 1100 колод незаконно зрубаних дерев на понад 1,2 млн грн.
Теги:
Економіка
Україна
Війна з Росією
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