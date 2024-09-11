Біля Михайлівського собору в Києві невідомі напали на священнослужителя, який є військовослужбовцем ЗСУ
У Києві біля Михайлівського собору троє невідомих здійснили напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ. Правоохоронці встановлюють деталі події
Про це повідомляє Національна поліція.
"Інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зареєстрували подію, наразі триває перевірка. Водночас на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим та зʼясовує усі обставини.
- 9 вересня у мережі поширили відео побиття колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області. Місцевому жителю, який завдавав удари, повідомили про підозру.
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