У Смілі на Черкащині напали на колишнього військового: правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Так, конфлікт стався 3 вересня неподалік села Ротмистрівка Черкаської області. Відомо, що напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому - жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

"Про те, що сталося, батьки розповіли сину - колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик. Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що колишній військовий зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника.

"Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку", - повідомили у поліції.

Повідомляється, що у медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Спілкуючись з поліцейськими, ексвійськовий вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи. Проте пізніше він все ж таки погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація події.

Крім цього правоохоронці почали службове розслідування щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Реакція Давида Арахамії

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у Telegram написав, що цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора.

"Направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію. Чекаємо на швидку реакцію", - заявив Арахамія.

Реакція міністра внутрішніх справ

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені", - написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, він заслухав доповідь від голови Національної поліції щодо перших результатів та розпочату службову перевірку щодо "дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських".

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.