Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал У Смілі на Черкащині напали на колишнього військового: правоохоронці розпочали кримінальне провадження

У Смілі на Черкащині напали на колишнього військового: правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
12:42
Кримінал побиття

9 вересня у мережі поширили відео побиття колишнього військовослужбовця у місті Сміла Черкаської області. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Зміст

Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Так, конфлікт стався 3 вересня неподалік села Ротмистрівка Черкаської області. Відомо, що напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому - жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

"Про те, що сталося, батьки розповіли сину - колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик. Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що колишній військовий зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника.

"Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку", - повідомили у поліції.

Повідомляється, що у медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Спілкуючись з поліцейськими, ексвійськовий вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи. Проте пізніше він все ж таки погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація події.

Крім цього правоохоронці почали службове розслідування щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Реакція Давида Арахамії

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія у Telegram написав, що цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора.

"Направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію. Чекаємо на швидку реакцію", - заявив Арахамія.

Реакція міністра внутрішніх справ

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені", - написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, він заслухав доповідь від голови Національної поліції щодо перших результатів та розпочату службову перевірку щодо "дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських".

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
Суспільство
Україна
військові
Черкащина
ЗСУ
поліція
Давид Арахамія
Читайте також:
Автор Сергій Фурса
8 вересня, 2024 неділя
Чи пов'язані вимкнення світла і звільнення Кудрицького
Наслідки атаки
Автор Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 10 вересня: у Черкасах постраждали двоє людей, на Київщині працювала ППО
Економіка рф
Автор Марина Клюєва
9 вересня, 2024 понедiлок
"Продовжувати війну не буде можливості": аналітик Несходовський про те, коли станеться крах екноміки РФ
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.94
    Купівля 40.94
    Продаж 41.41
  • EUR
    Купівля 45.21
    Продаж 45.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
10 вересня
12:46
Оновлено
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Чехія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
12:33
Литва прапор
Литва готується денонсувати інвестиційні угоди з Росією та Білоруссю
12:27
дрон, БПЛА
Росіяни з дронів атакували Херсонщину та зупинку в обласному центрі: є поранені
12:08
Ексклюзив
Відбувається поступове виведення наших підрозділів зі східного берега річки Вовча, - Згурець
12:04
Україна підтвердила участь у Євробаченні-2025
12:03
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
"Не нове явище": у Білому домі прокоментували падіння російських дронів на територію двох країн НАТО
12:01
OPINION
Чому Росія масово атакує цивільну інфраструктуру і дітей?
11:59
Оновлено
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ заявив, що уночі завдав удару по гуманітарній зоні в Хан-Юнісі, оскільки там перебували командири ХАМАС
11:46
Студентів Луганської академії мистецтв відправлятимуть на практику в Роскіно, - Спротив
11:43
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака українських дронів на Москву та життя Покровська під російським прицілом. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
11:38
електроенергія
​​Через негоду є знеструмлення у двох областях: ситуація в енергосистемі 10 вересня
11:30
Джонні Депп
Картини, артефакти та імерсивні кімнати: Джонні Депп відкриє свою першу експериментальну виставку
11:24
PR
Як вигідно та терміново продати квартиру в Києві у зв'язку з від'їздом
11:23
Застосунок "Дія"
В Дію додали свідоцтва про зміну імені, шлюб та його розірвання
11:21
Камала Гарріс
Гарріс вважає, що Трамп брехатиме під час дебатів
11:21
Greenpeace
Greenpeace відкрив новий офіс у Києві: працюватимуть над зеленим відновленням та розслідуванням воєнних злочинів
11:14
SpaceX готується до історичного запуску місії Polaris Dawn з екіпажем: планують перший приватний вихід у відкритий космос
10:59
Ексклюзив
москва, кремль
Нарешті війна прийшла на територію РФ: Згурець про нічну атаку в Росії
10:58
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
ЄС активно працює над відновленням відносин з Туреччиною, - єврокомісар Варгеї
10:55
Естонія
Естонія змінює умови надання допомоги на оренду житла українським біженцям
10:33
Збірна України з футболу
Збірна України оголосила заявку на матч Ліги націй проти Чехії
10:29
Співпрацювали з РФ: правоохоронці оголосили підозру експосадавцю Куп'янської міськради та жительці Херсона
10:25
Джон Кірбі
Кірбі: США не бачать загрози у спільних навчаннях Росії та Китаю, але стежитимуть за ними
10:24
Китай та США
Військове командування США та Китаю вперше провели перемовини щодо стабілізації відносин
10:18
The Weeknd анонсував відео на пісню Dancing in the Flames, що стало першим кліпом, повністю знятим на iPhone
10:07
Ексклюзив
На Покровський напрямок росіяни кинули свіжі підрозділи "Шторм Z", - офіцер 59-ї ОМБр
10:01
OPINION
Андріан Прокіп
Графіки відключень, експорт, знову графіки…
09:59
долари
Родина нардепа Іванісова придбала авто та нерухомість на майже $2 млн за час його депутатства, - Bihus.Info
09:53
Lifecell
Компанія французького мільярдера придбала Lifecell і "Датагруп-Volia"
09:44
Дональд Трамп
Гурт The White Stripes подав позов проти Трампа через використання своєї пісні у передвиборчій кампанії
09:43
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий
09:37
Прем'єр Польщі Туск скасував візит до Німеччини
09:19
За минулу добу РФ запустила 9 КАБів по Харківщині: є поранені
09:14
Окупанти будують нову залізничну гілку з Ростова на ТОТ Донеччини, - Андрющенко
09:02
Ексклюзив
Евакуація мирного населення
"Людей вже не треба переконувати": волонтер про евакуацію з Курахівського напрямку
08:51
Оновлено
Наслідки атаки
РФ атакувала Україну "шахедами" в ніч на 10 вересня: у Черкасах постраждали двоє людей, на Київщині працювала ППО
08:44
сили ППО
Сили ППО вночі знищили 38 із 46 російських "шахедів": деякі БПЛА залетіли до РФ і на ТОТ Луганщини
08:34
окупанти
Окупанти посилили перевірки на кордоні Луганщини з РФ
08:31
OPINION
Якого біса Путін має погоджуватися на мирний план Шольца?
08:29
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони відбили 46 атак РФ на Курахівському напрямку: 9 вересня на фронті відбулося 167 боєзіткнень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV