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ДБР оголосило підозри директору ФСБ РФ Бортнікову та ще 20 росіянам

18 травня, 2024 субота
12:38
Кримінал Олександр Бортніков
Зміст

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору ФСБ Олександру Бортнікову та ще 20 росіянам, які розпалювали національну ворожнечу та ненависть в Україні

Про це повідомляє ДБР.

Слідчі Бюро за сприяння Служби безпеки зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника ФСБ проти України.

Встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння".

Одним із ключових завдань ФСБ було недопущення євроінтеграційних процесів України та членства в договорі колективної безпеки Північноатлантичного альянсу.

Слідство встановило, що для припинення протестних акцій Бортніков дав завдання тодішньому голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти працівникам ФСБ у їхній протиправній підривній діяльності.

У грудні 2013 року командувач внутрішніх військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів, для чого звернувся з листом до міністра оборони про безоплатну передачу 4 млн патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна.

Крім того, до Києва 13 грудня 2013 року прибула група з 20 співробітників ФСБ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану. Українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками Євромайдану та його противниками. Матеріали публікували в інтернеті на спеціально створеному Ютуб-каналі та відправляли звіти про виконану роботу до ФСБ.

Слідчі ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру:

  • директору ФСБ Бортнікову О.В. про підозру в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалювання національної ворожнечі та ненависті в Україні, незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України);
  • 20 співробітникам ФСБ про зміну раніше повідомленої підозри у пособництві цим діям та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України);
  • колишньому голові СБУ, начальнику Департаменту захисту національної державності СБУ про зміну раніше повідомленої підозри у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям, добровільному зайнятті посад в органах безпеки держави-агресора на тимчасово окупованих територіях України (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 7 ст. 111-1 КК України);
  • першому заступникові голови СБУ – керівнику Антитерористичного центру про зміну раніше повідомленої підозри у державній зраді за попередньою змовою групою осіб, розпалюванні національної, релігійної ворожнечі й ненависті, та повідомлено про нову підозру у незаконному перешкоджанні протестним акціям (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111, ч. 2  ст. 28, ст. 161, ч. 2 ст. 28, ст. 340).
Теги:
Україна
Росія
СБУ
ДБР
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