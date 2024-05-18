ДБР оголосило підозри директору ФСБ РФ Бортнікову та ще 20 росіянам

Про це повідомляє ДБР.

Слідчі Бюро за сприяння Служби безпеки зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби та особисто очільника ФСБ проти України.

Встановлено, що Бортніков розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою ціллю була подальша анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння".

Одним із ключових завдань ФСБ було недопущення євроінтеграційних процесів України та членства в договорі колективної безпеки Північноатлантичного альянсу.

Слідство встановило, що для припинення протестних акцій Бортніков дав завдання тодішньому голові СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти працівникам ФСБ у їхній протиправній підривній діяльності.

У грудні 2013 року командувач внутрішніх військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів, для чого звернувся з листом до міністра оборони про безоплатну передачу 4 млн патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна.

Крім того, до Києва 13 грудня 2013 року прибула група з 20 співробітників ФСБ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану. Українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками Євромайдану та його противниками. Матеріали публікували в інтернеті на спеціально створеному Ютуб-каналі та відправляли звіти про виконану роботу до ФСБ.

Слідчі ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру: