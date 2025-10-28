ДБР затримало екскерівника Укренерго Кудрицького

Про це повідомили на сайті ДБР.

Працівники ДБР затримали колишнього голову правління Укренерго Володимира Кудрицького, якого підозрюють у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства "НЕК "Укренерго". Також вони повідомили про підозру львівському бізнесмену Роману Гринкевичу.

Зазначається, що організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР раніше викрила на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень.

"За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП "НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ДБР, за результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на суму понад 68 млн грн. Після цього держпідприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які фігуранти привласнили.

"Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних", - підкреслили у повідомленні.

Ексочільника затримано за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).

Львівському бізнесмену повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 ККУ (в організації шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі ДБР готують до суду клопотання про обрання експосадовцю "Укренерго" запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.