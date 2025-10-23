Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство "Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
Ексклюзив

"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки

Марина Клюєва
23 жовтня, 2025 четвер
09:53
Суспільство Володимир Кудрицький

Співробітники ДБР провели обшуки у екс-очільника Укренерго Кудрицького, вони пов‘язані із вирубкою дерев, яка сталася після його звільнення

Зміст

Про це голова правління Укренерго у 2020-2024 роках Володимир Кудрицький розповів в етері Еспресо.

"Я не можу сказати, що це було очікувано. Я не є, до речі, як виявилися, фігурантом справи, трошки інформація прийшла некоректна. Я є свідком у цій справі, хоча обшук дійсно проводили і проводили його у такий спосіб, який, ну, наштовхує більше на думку, що це більше політичний крок, ніж процесуальна необхідність. Тому що вчора рано вранці, коли я виїжджав на роботу з дому, машину зупинила Патрульна поліція, щоб перевірити документи. Попросили показати статус у Резерв +, я звичайно показав. І в цей час там людина у формі, яка не представилася, цей телефон у мене з рук забрала і просто кудись відбігла. Після чого підійшли співробітники ДБР, нібито так співпало, і повідомили мене, що в мене проводиться невідкладний обшук без ухвали суду. І згодом мій телефон в розблокованому вигляді опинився в їх руках. Тобто такий дуже дивний спосіб вилучення телефону, оскільки він здійснений був до початку обшуку, то фактично це викрадення", - вважає він.

Володимир Кудрицький пов‘язує те, що його телефон забрали у розблокованому вигляді із тим, що хотіли почитати переписки на цьому пристрої.

"І в такий хитрий спосіб, значить, спробували його отримати в розблокованому вигляді. Вчора я ходив на перший допит. Ситуація стала ще трошки більш дивною, навіть абсурдною, тому що справа, про яку йдеться, і в якій я є свідком, і з приводу якої проводився обшук, основні події тої справи, оці вирубки дерев, значить, до яких у ДБР є якісь претензії. Мало того, що я до них не маю жодного відношення, вони ще й відбувалися після мого звільнення. Тобто для того того, щоб я був фігурантом справи, я мав би на машині часу перенестися з 24-го в 25-й рік, якось там неправильно виробити якісь дерева для побудови лінії електропередачі і повернутись назад. Ну, приблизно так це все виглядає.

Одразу майже після обшуку в медіа якісь невідомі джерела в правоохоронних органах нібито злили інформацію, що в мене обшуки в зв'язку з розкраданнями. Ну, так була подана ця інформація.
Тобто я вбачаю в цьому так також таке бажання, трошки, знаєте, в медіа пополоскати моє ім'я. Ну тому, власне, довелося реагувати і пояснювати суспільству, що відбувається", - сказав він. (08:36)

Також колишній очільник Укренерго припустив, що може бути причиною таких дій правоохоронців та кому це вигідно.

"Я думаю, що може бути декілька версій, бо справжню ж мету офіційно ніхто не повідомить в такій ситуації. Я можу це пов'язати з тим, що після свого звільнення я досить чітко заявив про його причини і про те, як Міністерство енергетики України роками намагалося отримати контроль над компанією Укренерго, над фінансовими потоками компанії Укренерго. І, власне кажучи, я досить відверто про це неодноразово висловлювався. Можливо, це такий привіт мені за цю позицію. Ну і загалом я зараз займаюся тим, що, власне, в Укренерго ми і розпочинали процес розгортання децентралізованої генерації в Україні, побудови невеликих електростанцій для збільшення сдійкості української енергосистеми. Ну і, можливо, це також ця діяльність, вона не дуже подобається очільникам галузі, в тому числі людині, яка за моєю інформацією, все, що зберігає неформальний вплив на галузь, це Міністр юстиції Герман Галущенко", - зауважив Володимир Кудрицький.

Звільнення Кудрицького

2 вересня 2024 року наглядова рада НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади голови правління, формально звільнення відбулося "за згодою сторін".

Це рішення ухвалили після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорювали стан захисту енергетичної інфраструктури. Частина джерел пов’язує відставку з нібито недостатнім рівнем безпеки підстанцій, однак сам Кудрицький це заперечив.

У коментарі, Володимир Кудрицький заявив, що його звільнення не пов’язане із питаннями захищеності енергетичних об’єктів. За його словами, він представив наглядовій раді докладний звіт щодо стану укріплення підстанцій, який не викликав зауважень.

21 жовтня Державне бюро розслідувань провело обшуки в ексголови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького

Теги:
Новини
Економіка
Україна
ДБР
Енергетика
Читайте також:
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Оксана Ліховід
21 жовтня, 2025 вiвторок
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
Олександр Алфьоров
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2025 вiвторок
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.59
    Купівля 41.59
    Продаж 42.08
  • EUR
    Купівля 48.27
    Продаж 48.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 жовтня
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: долар продовжує дорожчати
10:02
OPINION
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції США проти російських нафтових гігантів викликали шок у Китаї, а РФ шпигує за підводними човнами НАТО за допомогою західних технології. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
09:44
Оновлено
санкції проти Росії
Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ
09:19
Марко Рубіо
США все ще хочуть зустрітися з РФ попри введення санкцій проти нафтових компаній, - Рубіо
09:05
Анонс
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
08:59
ППО ЗСУ
Сили ППО знешкодили 92 зі 130 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:58
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну
08:52
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Легія": де та коли дивитись матч донеччан у Лізі конференцій
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 126 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
08:07
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині загинув рятувальник, у Києві і на Сумщині є постраждалі та пошкодження інфраструктури
08:04
OPINION
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
07:18
Ford, форд
Ford відкликає 1,4 млн автомобілів у США через несправні камери заднього виду
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 24 артсистеми і 6 бронемашин
06:49
Amazon
В Amazon представили прототип розумних окулярів зі штучним інтелектом для водіїв доставки
05:50
дрон
Лондонська поліція застосовуватиме дрони для швидшого реагування на надзвичайні ситуації
05:29
Партизани "Атеш" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії
01:13
Дональд Трамп
"Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату
00:47
санкції
"Час негайно оголосити припинення вогню": США запровадили санкції проти нафтокомпаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"
00:04
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го туру
2025, середа
22 жовтня
23:21
Марк Рютте
Озброєння на кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США, - Рютте
22:50
Ексклюзив
Сергій Таран
Один із варіантів стратегічного тиску Трампа на Путіна - це гонка озброєнь, - політолог Таран
21:53
ремонт доріг
Кабмін додатково спрямує понад 700 млн грн на ремонт доріг у трьох областях: деталі
21:39
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Тіньовий бюджет ТЦК складає €2 млрд, - Разумков
21:30
Радослав Сікорський
Сікорський побажав Роберту "Мадяру" Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід "Дружба"
21:23
Прапор США
Комітет сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ державою-спонсором тероризму та конфіскацію її заморожених активів
20:49
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
20:26
DOT-Chain
Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain стали доступними для Нацгвардії
20:19
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
20:13
Аналітика
Україна ЄС
Чому Європа – гаманець без голосу: як Трамп і Путін хочуть вирішити долю України без ЄС
20:13
Ексклюзив
Олексій Панич
Путін вже не впевнений, що колись прийде в Україну зі своїми військами, тому так б‘є по енергетиці, - філософ Панич
20:12
Ексклюзив
Сенат США
Республіканцям для прийняття бюджету в сенаті США треба 8 голосів демократів, - професор Айзенберг
20:03
OPINION
Америка у дзеркалі Росії
19:43
електроенергія
Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними під час цього опалювального сезону, - Свириденко
19:35
Ексклюзив
росія, санкції
За "великою російською культурою" стоять великі російські гроші, - журналістка Ситник
19:27
Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму
19:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
19:22
Суд
Обвинувачений в організації замаху на вбивство одеських активістів Бейбутяна та Ганула отримав 14 років позбавлення волі
18:58
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
18:52
ППО ЗСУ
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV