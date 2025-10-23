"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки

Про це голова правління Укренерго у 2020-2024 роках Володимир Кудрицький розповів в етері Еспресо.

"Я не можу сказати, що це було очікувано. Я не є, до речі, як виявилися, фігурантом справи, трошки інформація прийшла некоректна. Я є свідком у цій справі, хоча обшук дійсно проводили і проводили його у такий спосіб, який, ну, наштовхує більше на думку, що це більше політичний крок, ніж процесуальна необхідність. Тому що вчора рано вранці, коли я виїжджав на роботу з дому, машину зупинила Патрульна поліція, щоб перевірити документи. Попросили показати статус у Резерв +, я звичайно показав. І в цей час там людина у формі, яка не представилася, цей телефон у мене з рук забрала і просто кудись відбігла. Після чого підійшли співробітники ДБР, нібито так співпало, і повідомили мене, що в мене проводиться невідкладний обшук без ухвали суду. І згодом мій телефон в розблокованому вигляді опинився в їх руках. Тобто такий дуже дивний спосіб вилучення телефону, оскільки він здійснений був до початку обшуку, то фактично це викрадення", - вважає він.

Володимир Кудрицький пов‘язує те, що його телефон забрали у розблокованому вигляді із тим, що хотіли почитати переписки на цьому пристрої.

"І в такий хитрий спосіб, значить, спробували його отримати в розблокованому вигляді. Вчора я ходив на перший допит. Ситуація стала ще трошки більш дивною, навіть абсурдною, тому що справа, про яку йдеться, і в якій я є свідком, і з приводу якої проводився обшук, основні події тої справи, оці вирубки дерев, значить, до яких у ДБР є якісь претензії. Мало того, що я до них не маю жодного відношення, вони ще й відбувалися після мого звільнення. Тобто для того того, щоб я був фігурантом справи, я мав би на машині часу перенестися з 24-го в 25-й рік, якось там неправильно виробити якісь дерева для побудови лінії електропередачі і повернутись назад. Ну, приблизно так це все виглядає.

Одразу майже після обшуку в медіа якісь невідомі джерела в правоохоронних органах нібито злили інформацію, що в мене обшуки в зв'язку з розкраданнями. Ну, так була подана ця інформація.

Тобто я вбачаю в цьому так також таке бажання, трошки, знаєте, в медіа пополоскати моє ім'я. Ну тому, власне, довелося реагувати і пояснювати суспільству, що відбувається", - сказав він. (08:36)

Також колишній очільник Укренерго припустив, що може бути причиною таких дій правоохоронців та кому це вигідно.

"Я думаю, що може бути декілька версій, бо справжню ж мету офіційно ніхто не повідомить в такій ситуації. Я можу це пов'язати з тим, що після свого звільнення я досить чітко заявив про його причини і про те, як Міністерство енергетики України роками намагалося отримати контроль над компанією Укренерго, над фінансовими потоками компанії Укренерго. І, власне кажучи, я досить відверто про це неодноразово висловлювався. Можливо, це такий привіт мені за цю позицію. Ну і загалом я зараз займаюся тим, що, власне, в Укренерго ми і розпочинали процес розгортання децентралізованої генерації в Україні, побудови невеликих електростанцій для збільшення сдійкості української енергосистеми. Ну і, можливо, це також ця діяльність, вона не дуже подобається очільникам галузі, в тому числі людині, яка за моєю інформацією, все, що зберігає неформальний вплив на галузь, це Міністр юстиції Герман Галущенко", - зауважив Володимир Кудрицький.

Звільнення Кудрицького

2 вересня 2024 року наглядова рада НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади голови правління, формально звільнення відбулося "за згодою сторін".

Це рішення ухвалили після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорювали стан захисту енергетичної інфраструктури. Частина джерел пов’язує відставку з нібито недостатнім рівнем безпеки підстанцій, однак сам Кудрицький це заперечив.

У коментарі, Володимир Кудрицький заявив, що його звільнення не пов’язане із питаннями захищеності енергетичних об’єктів. За його словами, він представив наглядовій раді докладний звіт щодо стану укріплення підстанцій, який не викликав зауважень.

21 жовтня Державне бюро розслідувань провело обшуки в ексголови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького