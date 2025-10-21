ДБР проводить обшуки у колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького – ЗМІ

Про це інформують Суспільне, Українська правда, РБК-Україна, посилаючись на джерела.

За їх даними, обшуки відбуваються також в офісі Укренерго, у приміщеннях підрядної компанії та інших підприємствах, які, за версією слідства, могли бути залучені до схеми.

Правоохоронці розслідують кілька кримінальних проваджень, що стосуються можливих зловживань ексочільника Володимира Кудрицького під час його керівництва Укренерго.

Звільнення Кудрицького

2 вересня 2024 року наглядова рада НЕК "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади голови правління, формально звільнення відбулося "за згодою сторін".

Це рішення ухвалили після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорювали стан захисту енергетичної інфраструктури. Частина джерел пов’язує відставку з нібито недостатнім рівнем безпеки підстанцій, однак сам Кудрицький це заперечив.

У коментарі, Володимир Кудрицький заявив, що його звільнення не пов’язане із питаннями захищеності енергетичних об’єктів. За його словами, він представив наглядовій раді докладний звіт щодо стану укріплення підстанцій, який не викликав зауважень.