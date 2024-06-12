Допомагали зламувати телефони воїнів ЗСУ та ширити прокремлівські фейки: СБУ викрила ботоферми

Про це повідомляють пресслужба СБУ та Офісу генпрокурора.

Бороферми спецслужбовці нейтралізували у Житомирській області та Дніпрі.

На Житомирщині: спільно з Національною поліцією викрили мешканку Коростеня, яка на замовлення окупантів масово реєструвала віртуальні мобільні номери українських операторів та анонімні акаунти в Telegram.

Активовані "облікові записи" вона продавала або здавала в оренду через спеціалізовані інтернет-платформи РФ. Надалі російські спецслужби використовували ці номери для зламу телефонів українських військових.

"Для цього вони робили фішингові розсилки на гаджети воїнів Сил оборони з анонімних номерів та інтернет-адрес, зареєстрованих в Україні. У разі відкриття файлів зі шкідливим програмним забезпеченням, на телефон автоматично завантажувався вірус-шпигун, який збирав конфіденційні дані", - встановили правоохоронці.

Фото: t.me/SBUkr

Також ворог застосовував анонімні аккаунти ботоферми для поширення кремлівських наративів нібито від імені пересічних громадян України.

За даними слідства, фігурантка облаштувала спеціалізоване програмне забезпечення прямо у власній квартирі. Жінка зареєструвала більше 600 мобільних номерів, гроші від продажу яких отримувала на власний криптогаманець.

Водночас у Офісі генпрокурора повідомляють про щонайменше 1000 сім-карток: "Протягом 2023-2024 років для роботи ботоферми жінка використала щонайменше 1000 сім-карток різних операторів. Свої "послуги" підозрювана рекламувала на сайтах оголошень та YouTube-каналі".

За викритими фактами фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Фото: t.me/SBUkr

: затримали 30-річного місцевого жителя, який зареєстрував майже 15 тис. фіктивних облікових записів у різних соцмережах та месенджерах. Для цього використовував сім-картки українських мобільних операторів.

Створені акаунти він продавав на форумах даркнету, де основними його покупцями були представники спецслужб РФ.

Підозрюваний закликав користувачів "припинити чинити опір братському народу та стати частиною Росії".

Зловмиснику інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

За обома фактами тривають розслідування.

Фото: t.me/pgo_gov_ua

3 травня стало відомо, що кіберфахівці Служби безпеки України ліквідували міжрегіональну мережу ботоферм, які поширювали дезінформацію для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.

: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.