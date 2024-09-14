Ексфіналістку "Міс Швейцарія" чоловік задушив та перемолов у блендері
Учасницю швейцарського конкурсу краси "Міс Швейцарія 2007" Крістіну Йоксимович задушив її власний чоловік, а потім поклав останки в блендер і подрібнив
Про це повідомляє People.
За даними поліції Базель-Ландшафт, у лютому в Біннінгені, муніципалітеті неподалік від швейцарського міста Базель, було вбито фіналістку конкурсу "Міс Швейцарія 2007".
Її ім'я не було назване в поліцейському звіті, однак його назвало видання The Telegraph з посиланням на медичні звіти. Її також ідентифікувало BBC.
Згідно зі слуханням про затримання і рішення Федерального суду, її чоловік, якого обидва видання називають просто Томасом, заявив поліції незабаром після вбивства, що знайшов мертву Йоксимович на сходах і запанікував, однак у березні він нібито зізнався, що вбив і розчленував її.
Звіт про розтин показав, що підозрюваний розчленував Йоксимович лобзиком і садовими ножицями, а потім подрібнив останки і перемолов їх у блендері.
За інформацією видання, результати експертизи суперечать твердженням чоловіка про самозахист від дружини.
Прокуратура поки що не висунула звинувачення проти чоловіка, який досі перебуває під вартою.
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