На 94 році життя помер американський актор Джеймс Ерл Джонс, який озвучив Дарта Вейдера
У віці 93 років пішов з життя американський актор Джеймс Ерл Джонс, найбільш відомий тим, що озвучив Дарта Вейдера у кіносазі "Зоряні війни" та Муфасу у мультфільмі "Король Лев"
Про це інформує Variety.
Актор кіно, телебачення та театру Джеймс Ерл Джонс помер 9 вересня у своєму будинку в окрузі Датчес, штат Нью-Йорк. Йому було 93 роки.
Джонс знявся у більш ніж 80 фільмах. Його чотири рази номінували на премію "Тоні", яку щорічно присуджують за досягнення в області американського театру, включаючи музичний театр: він виграв дві у 1969 році за роль боксера Джека Джонсона у фільмі "Велика біла надія" та у 1987 році за роль Троя Макссона у драмі "Паркани".
Джонс також був номінований на вісім премій "Еммі", двічі отримавши їх у 1991 році, за роль другого плану в мінісеріалі "Хвиля спеки" та за головну роль у драматичному серіалі "Вогонь Ґабріеля". Це був перший випадок, коли актор отримав дві "Еммі" в один рік.
12 листопада 2011 року актор отримав почесний "Оскар" за внесок у розвиток кіномистецтва.
- 29 листопада 2020 року у віці 85 років помер британський актор і колишній бодибілдер Девід Проуз, відомий за роллю Дарта Вейдера в класичній трилогії "Зоряні війни".
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