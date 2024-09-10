На 94 році життя помер американський актор Джеймс Ерл Джонс, який озвучив Дарта Вейдера

Про це інформує Variety.

Актор кіно, телебачення та театру Джеймс Ерл Джонс помер 9 вересня у своєму будинку в окрузі Датчес, штат Нью-Йорк. Йому було 93 роки.

Джонс знявся у більш ніж 80 фільмах. Його чотири рази номінували на премію "Тоні", яку щорічно присуджують за досягнення в області американського театру, включаючи музичний театр: він виграв дві у 1969 році за роль боксера Джека Джонсона у фільмі "Велика біла надія" та у 1987 році за роль Троя Макссона у драмі "Паркани".

Джонс також був номінований на вісім премій "Еммі", двічі отримавши їх у 1991 році, за роль другого плану в мінісеріалі "Хвиля спеки" та за головну роль у драматичному серіалі "Вогонь Ґабріеля". Це був перший випадок, коли актор отримав дві "Еммі" в один рік.

12 листопада 2011 року актор отримав почесний "Оскар" за внесок у розвиток кіномистецтва.