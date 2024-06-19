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Ексголову Росавтодору, який проєктував Кримський міст, засудили до 12 років в'язниці

19 червня, 2024 середа
00:55
Кримінал Кримський міст

Колишнього керівника державної компанії "Російські автомобільні дороги" Сергія Кельбаха, який, зокрема, відповідав за проєктування Керченського мосту, засудили до 12 років позбавлення волі

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Таке рішення ухвалив Тверський районний суд Москви.

Згідно з вироком суду, Сергія Кельбаха визнали винуватим у скоєнні трьох злочинів, передбачених статтею про зловживання посадовими повноваженнями. Відтак йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років. Також його позбавили права впродовж трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. 

Покарання Кельюах відбуватиме у виправній колонії загального режиму.

Окрім того, суд задовольнив у повному обсязі цивільний позов міністерства транспорту Російської Федерації про стягнення збитків у розмірі понад 1,9 млрд рублів.

Вирок Кельбах отримав у справі про будівництво центральної кільцевої автодороги в Москві й Московській області РФ, – уточнює "Радіо Свобода". Слідство стверджувало, що через афілійовані з ним компанії Кельбах у 2015 році погодив незаконно завищену оплату будівельних робіт на цій дорозі. Через такі дії термін будівництва дороги був штучно затягнутий, а собівартість проєкту зросла. 

Росавтодор, головою правління якого Сергій Кельбах був з 2011 по 2019 рік, займався великими інфраструктурними проєктами. Серед них було й будівництво Керченського (Кримського) моста, який сполучив Росію з окупованим Кримом.


 
Теги:
Росія
Крим
Кримський міст
Москва
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