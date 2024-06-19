Ексголову Росавтодору, який проєктував Кримський міст, засудили до 12 років в'язниці
Колишнього керівника державної компанії "Російські автомобільні дороги" Сергія Кельбаха, який, зокрема, відповідав за проєктування Керченського мосту, засудили до 12 років позбавлення волі
Таке рішення ухвалив Тверський районний суд Москви.
Згідно з вироком суду, Сергія Кельбаха визнали винуватим у скоєнні трьох злочинів, передбачених статтею про зловживання посадовими повноваженнями. Відтак йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років. Також його позбавили права впродовж трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, пов'язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Покарання Кельюах відбуватиме у виправній колонії загального режиму.
Окрім того, суд задовольнив у повному обсязі цивільний позов міністерства транспорту Російської Федерації про стягнення збитків у розмірі понад 1,9 млрд рублів.
Вирок Кельбах отримав у справі про будівництво центральної кільцевої автодороги в Москві й Московській області РФ, – уточнює "Радіо Свобода". Слідство стверджувало, що через афілійовані з ним компанії Кельбах у 2015 році погодив незаконно завищену оплату будівельних робіт на цій дорозі. Через такі дії термін будівництва дороги був штучно затягнутий, а собівартість проєкту зросла.
Росавтодор, головою правління якого Сергій Кельбах був з 2011 по 2019 рік, займався великими інфраструктурними проєктами. Серед них було й будівництво Керченського (Кримського) моста, який сполучив Росію з окупованим Кримом.
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