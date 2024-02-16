Екслідеру проросійської партії "Держава" оголосили підозру в закликах до повалення конституційного ладу

Про це повідомляє СБУ.

Василець ще до початку повномасштабної агресії РФ переїхав до Москви: там публічно підтримував війну Росії проти України.

Він поширював пропагандистські наративи на власних ютуб-каналах і в месенджері Телеграм. Загальна аудиторія Васильця налічувала понад пів мільйона користувачів.

"На цих ресурсах фігурант вихваляв режим Путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення РФ і закликав до знищення нашої держави. Також він неодноразово виступав на підтримку Кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва Росії", - розповіли в СБУ.

Також ексочільник партії "Держава" особисто закликав до захоплення всієї території України та державної влади на центральних телеканалах ворога.

Слідчі СБУ на підставі доказів заочно повідомили про підозру фігуранту а ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

У повідомленні Служба зауважила, через переховування Васильця у РФ від правосуддя тривають комплексні заходи, аби притягнути його до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.