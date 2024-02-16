Екслідеру проросійської партії "Держава" оголосили підозру в закликах до повалення конституційного ладу
Служба безпеки України оголосила підозру колишньому очільнику забороненої партії "Держава", проросійському блогеру Дмитру Васильцю в закликах до повалення конституційного ладу
Про це повідомляє СБУ.
Василець ще до початку повномасштабної агресії РФ переїхав до Москви: там публічно підтримував війну Росії проти України.
Він поширював пропагандистські наративи на власних ютуб-каналах і в месенджері Телеграм. Загальна аудиторія Васильця налічувала понад пів мільйона користувачів.
"На цих ресурсах фігурант вихваляв режим Путіна, виправдовував повномасштабне вторгнення РФ і закликав до знищення нашої держави. Також він неодноразово виступав на підтримку Кремля під час масових пропагандистських заходів за участі представників вищого військово-політичного керівництва Росії", - розповіли в СБУ.
Також ексочільник партії "Держава" особисто закликав до захоплення всієї території України та державної влади на центральних телеканалах ворога.
Слідчі СБУ на підставі доказів заочно повідомили про підозру фігуранту а ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).
У повідомленні Служба зауважила, через переховування Васильця у РФ від правосуддя тривають комплексні заходи, аби притягнути його до відповідальності.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 15 лютого СБУ повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці та затримала його топменеджерів в Україні, які постачали до РФ сировину для виробництва "Іскандерів".
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