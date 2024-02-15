СБУ повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці та затримала його українських топменеджерів

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримали у різних регіонах України.

Зокрема йдеться про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання у Росії.

Фото: Служба безпеки України

За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.

З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі.

Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу "Іскандер".

Фото: Служба безпеки України

Також, зазначають в СБУ, імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

На підставі зібраних доказів російському олігарху Олегу Дерипасці заочно повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України.

Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України.

Його спільнику - куратору - повідомлено про підозру за двома статтями.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Фото: Служба безпеки України