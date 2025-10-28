Ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру, - ЗМІ

Про це інформують Суспільне та Українська правда.

Ексмеру Одеси Геннадію Труханову та семи його підлеглим 28 жовтня вручили підозри через невжиття заходів до, під час та після затоплення в Одесі, унаслідок якої загинуло щонайменше 10 людей.

За даними джерел, правоохоронці також подали клопотання про обрання запобіжного заходу для Труханова та посадовців. Обставини справи розслідує Державне бюро розслідувань.

Новина доповнюється

Що відомо про трагедію в Одесі

30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала півторамісячна норма опадів. Внаслідок негоди 10 загиблих. Серед тих, хто загинув - п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина.

В Одесі тривали роботи з ліквідації наслідків негоди, до яких залучили більше ніж 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС. Також задіяли 85 одиниць спеціальної техніки, зокрема рятувальної.

Підрозділи ДСНС врятували 231 людину, з води евакуювали 46 одиниць техніки, зокрема – 3 автомобілі швидкої медичної допомоги.