Ексмеру Одеси Труханову повідомили про підозру, - ЗМІ
Геннадію Труханову інкримінують підозру у службовій недбалості через невжиття заходів під час повені в місті 30 вересня
Про це інформують Суспільне та Українська правда.
Ексмеру Одеси Геннадію Труханову та семи його підлеглим 28 жовтня вручили підозри через невжиття заходів до, під час та після затоплення в Одесі, унаслідок якої загинуло щонайменше 10 людей.
За даними джерел, правоохоронці також подали клопотання про обрання запобіжного заходу для Труханова та посадовців. Обставини справи розслідує Державне бюро розслідувань.
Новина доповнюється
Що відомо про трагедію в Одесі
30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала півторамісячна норма опадів. Внаслідок негоди 10 загиблих. Серед тих, хто загинув - п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина.
В Одесі тривали роботи з ліквідації наслідків негоди, до яких залучили більше ніж 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС. Також задіяли 85 одиниць спеціальної техніки, зокрема рятувальної.
Підрозділи ДСНС врятували 231 людину, з води евакуювали 46 одиниць техніки, зокрема – 3 автомобілі швидкої медичної допомоги.
- 14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства Геннадія Труханова, а СБУ оприлюднила копію його закордонного паспорта.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.29
- EUR Купівля 48.7Продаж 49.38
- Актуальне
- Важливе