Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича судитимуть за державну зраду
За результатами справи ДБР колишнього народного депутата України від забороненої парті ОПЗЖ Вадима Рабіновича судитимуть за державну зраду
Про це повідомляє пресслужба ДБР та Офісу генпрокурора.
Зокрема зазначається, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.
Розслідуванням встановлено, що з 2019 до 2021 року у статусі нардепа України у своїх численних виступах та інтерв’ю Рабінович систематично оприлюднював та розповсюджував маніпулятивну інформацію, яка несла шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній і інформаційній безпеці України.
"Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву РФ досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала державі-агресору ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у розслідуванні.
Прокурори Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ за фактом державної зради (ст. 111 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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