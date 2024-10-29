Готував координати для ударів по Силах оборони у Вовчанську: жителя Харківщини підозрюють у держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.



За даними спецслужби, фігурантом виявився 34-річний місцевий безробітний, якого представник російської спецслужби дистанційно завербував напередодні повторного наступу окупантів на Харківщину.

З початком боїв за Вовчанськ чоловік отримав вказівку від окупантів залишатися у місті попри цілодобові обстріли та обов’язкову евакуацію цивільного населення. Згодом під виглядом пересічного мешканця громади він регулярно обходив місцевість, де приховано фіксував локації українських військ.

Найбільше ворога цікавило розташування укріпрайонів, вогневих позицій, ремонтних баз та складів з боєприпасами ЗСУ. Після розвідувальних вилазок завербований звітував своєму російському куратору про отримані відомості.

Зазначається, що окупанти використовували цю інформацію для підготовки ударів по українських захисниках. У такий спосіб рашисти намагалися пробити оборону українських військ, щоб захопити Вовчанськ.

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта у Чугуївському районі, коли він вирішив "залягти на дно" і виїхав з міста до своєї матері. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами комунікації із ГРУ.

Чоловікові оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.