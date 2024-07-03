СБУ оголосила підозру ексмеру Вовчанська, який під час окупації міста співпрацював з росіянами

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що 67-річний уродженець Харківської області на посаді начальника Вовчанського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації РФ організовував роботу адміністрації окупантів, здійснював виплати українцям рублями й закликав їх співпрацювати з ворогом.

Фігурант регулярно проводив наради з керівниками підприємств і установ окупованих територій та виконував інші організаційно-розпорядчі функції.

Водночас чоловік під час окупації виконував вказівки ворога, зокрема - узгоджував із представниками ЗС РФ дозволи на пересування людей окупованими територіями.

У СБУ додають, що колишній мер Вовчанська для пропагандистських Telegram-каналів неодноразово записував відеозвернення, у яких визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території України.

Коли регіон деокуповували ЗСУ, чоловік зміг втекти на непідконтрольну територію України, де наразі переховується від правосуддя.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України)", - резюмують у СБУ.

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.