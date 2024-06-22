Віддавав накази бити по будинках на Харківщині: правоохоронці повідомили про підозру російському полковнику Лазарєву

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За матеріалами Служби безпеки України, підозрюваним є громадянин Росії Олександр Олександрович Лазарєв, 1978 року народження, станом на 24 лютого 2022 року обіймав посаду начальника штабу - заступника командира 18-ї мотострілецької дивізії 11-го Армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу (в/ч 90151).

Правоохоронці оголосили Лазарєву про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Слідством установлено, що 2 березня 2022 року батальйонна тактична група 9-го мотострілкового полку, яка перебувала під командуванням Лазарєва, перетнула кордон України з напрямку російського населеного пункту Безсонівка у напрямку Руських Тишків, що на Харківщині. Так, військові просувалися вглиб Харківщини та зайняли позиції в районі траси М-19, у 4 км від міста Ізюм.

Згодом, 22 квітня, полковник наказав військовим обстріляти з РСЗВ "Град" будинок місцевих мешканців, розташований на вулиці Широкій в смт Малинівка Чугуївського району. Тоді поранення отримали чоловіки 1962 та 1966 років народження, а чоловік 1979 року народження загинув.

Згідно з документом, усі вони були цивільними, у лавах Збройних Сил України не перебували й участі в бойових діях не брали.

Крім того, 28 травня того ж року Лазарєв віддав наказ розстріляти з "градів" приватний будинок у провулку Польовому в смт Коробочкине, унаслідок чого було поранено чоловіка 1969 року народження.

Пізніше, 11 червня, батальйон російської окупаційної армії за наказом свого командира Лазарєва, з "граду" обстріляв будинки на вулицях Пушкіна та Шкільній в Малинівці. Тоді були пошкоджені також господарчі споруди й транспортні засоби цивільних. Загинув чоловік 1962 року народження.

У ході слідства вдалося встановити, що в період з 1 квітня по 31 липня 2022 року військова техніка Збройних Сил України в межах населених пунктів Коробочкине, Малинівка, Осиковий Гай, Стара Гнилиця не розташовувалася.