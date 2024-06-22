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Віддавав накази бити по будинках на Харківщині: правоохоронці повідомили про підозру російському полковнику Лазарєву

22 червня, 2024 субота
18:38
Війна з Росією град

У суботу, 22 червня, Служба безпеки України повідомила про підозру російському полковнику Олександру Лазарєву, який під час боїв на Харківщині навесні 2022 року віддавав накази бити по будинках цивільних

Зміст

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За матеріалами Служби безпеки України, підозрюваним є громадянин Росії Олександр Олександрович Лазарєв, 1978 року народження, станом на 24 лютого 2022 року обіймав посаду начальника штабу - заступника командира 18-ї мотострілецької дивізії 11-го Армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу (в/ч 90151).

Правоохоронці оголосили Лазарєву про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Слідством установлено, що 2 березня 2022 року батальйонна тактична група 9-го мотострілкового полку, яка перебувала під командуванням Лазарєва, перетнула кордон України з напрямку російського  населеного пункту Безсонівка у напрямку Руських Тишків, що на Харківщині. Так, військові просувалися вглиб Харківщини та зайняли позиції в районі траси М-19, у 4 км від міста Ізюм.

Згодом, 22 квітня, полковник наказав військовим обстріляти з РСЗВ "Град" будинок місцевих мешканців, розташований на вулиці Широкій в смт Малинівка Чугуївського району. Тоді поранення отримали чоловіки 1962 та 1966 років народження, а чоловік 1979 року народження загинув.

Згідно з документом, усі вони були цивільними, у лавах Збройних Сил України не перебували й участі в бойових діях не брали.

Крім того, 28 травня того ж року Лазарєв віддав наказ розстріляти з "градів" приватний будинок у провулку Польовому в смт Коробочкине, унаслідок чого було поранено чоловіка 1969 року народження.

Пізніше, 11 червня, батальйон російської окупаційної армії за наказом свого командира Лазарєва, з "граду" обстріляв будинки на вулицях Пушкіна та Шкільній в Малинівці. Тоді були пошкоджені також господарчі споруди й транспортні засоби цивільних. Загинув чоловік 1962 року народження.

У ході слідства вдалося встановити, що в період з 1 квітня по 31 липня 2022 року військова техніка Збройних Сил України в межах населених пунктів Коробочкине, Малинівка, Осиковий Гай, Стара Гнилиця не розташовувалася.

  • 13 червня правоохоронці повідомили про підозру російському командувачу, який брав участь у захопленні Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.
Теги:
Кримінал
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
Військові новини
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