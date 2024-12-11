Колишньому нардепу Колесніченку заочно повідомили про підозру в держзраді

Про це в середу, 11 грудня, повідомив Офіс генпрокурора України.

За інформацією слідства, підозрюваний 2014 року достроково склав повноваження депутата й виїхав до міста Севастополь. Там він активно сприяв анексії Криму й Севастополя, а згодом влаштувався радником в окупаційну адміністрацію. Після цього балотувався на посаду так званого губернатора Севастополя.

Як додали слідчі, від початку повномасштабного вторгнення Росії підозрюваний продовжив надавати допомогу представникам Росії у веденні підривної діяльності проти України. Він публічно виступав у медіа, поширюючи наративи держави-агресора, зокрема заперечував українську державність, виправдовував і підтримував збройну агресію Росії проти України.

В Офісі генпрокурора не повідомляють імені ексдепутата, проте з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про колишнього регіонала Вадима Колесніченка. У листопаді 2024 року його, а також колишніх начальника міліції громадської безпеки і заступника командира київського "Беркуту" заочно засудили до 5 років позбавлення волі за вчинення злочинів, повʼязаних з перевищенням влади та розпалюванням національної ворожнечі, ненависті та приниженням національної честі й гідності, вчинених у 2010 році під час проведення в Українському домі виставки, присвяченої подіям Волинської трагедії.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.