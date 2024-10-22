Коригували атаки РФ по п'яти областях: СБУ затримала підозрюваних у Краматорську

Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, йдеться про 27-річного рецидивіста, колишнього наркоторговця з Краматорська та його 34-річну співмешканку.

"Разом вони шукали швидкий заробіток у Telegram-каналах, де на них вийшов представник ФСБ і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За його вказівкою агенти їздили по регіонах як "сімейна пара", збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак РФ", - йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, під час повітряних ворожих ударів фігуранти мали відслідкувати геолокації ППО, а у разі прильотів - уточнювати їхні наслідки. При переїздах у різні міста України підозрювані орендували квартири з видом на потенційні цілі.

За інформацією СБУ, після заселення фігуранти встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які онлайн транслювали зображення для росіян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрювані наразі перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.