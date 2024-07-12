Кримчанин, який воював проти України, отримав 15 років, ще трьом мешканцям ТОТ оголосили підозру

Про це повідомляє СБУ.

Відомо, що навесні 2024 року ЗСУ взяли в полон мешканця тимчасово окупованого Криму, який на початку цього року добровільно мобілізувався до лав ЗС РФ, перебуваючи в Москві.

Звідти окупанти відправили чоловіка до 2-ї мотострілецької дивізії, у якій брав участь у "м’ясних штурмах" позицій ЗСУ на Куп’янському напрямку.

Водночас три інші окупанти виявились мешканцями ТОТ Донецької та Луганської областей. Вони "записалися" до російських угруповань: деякі з них це зробили до 24 лютого 2022 року.

Один з підозрюваних був вогнеметником "народної міліції ЛНР". Разом із росіянами він захоплював Попасну й Лисичанськ. Згодом його відправили обстрілювати передові позиції Сил оборони в районі Білогорівки.

"Інший зрадник прибув до російського військкомату у м. Калуга, де уклав контракт з міноборони РФ. Після нетривалих курсів бойової підготовки його призначили на посаду стрільця у складі 1008-го мотострілецького полку збройних сил РФ та перекинули воювати під Бахмут", - розповідають у СБУ.

Третій фігурант є рецидивістом, який вступив до мотострілецького полку Росії "Схід", аби анулювати судимість. Чоловік брав участь у операціях РФ із захоплення Авдіївки.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом полоненим зрадникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора). За цими ж статтями реальний термін ув’язнення отримав поплічник агресора з тимчасово захопленого Криму", - резюмують у СБУ.