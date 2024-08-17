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Головна Кримінал Має звання й паспорти з РФ і адвокатку з колишньої фірми Татарова, підозрюється в убивствах майданівців: Печерський суд випустив під заставу в 1 млн гривень екскомандира львівського "Беркута" Ростислава Пацеляка

Має звання й паспорти з РФ і адвокатку з колишньої фірми Татарова, підозрюється в убивствах майданівців: Печерський суд випустив під заставу в 1 млн гривень екскомандира львівського "Беркута" Ростислава Пацеляка

Юлія Лаврук
17 серпня, 2024 субота
20:50
Кримінал Ростислав Пацеляк

За колишнього командира львівського "Беркута" Ростислава Пацеляка, якого судять у справі щодо протидії акціям протесту на Майдані, внесли заставу в 1 млн гривень. Тож під вартою він не перебуватиме

Зміст

Чоловік підозрюється в причетності до вбивств і поранень учасників Революції Гідності, розповіла 17 серпня 2024 року на своїй фейсбук-сторінці представниця громадської організації "Нескорений Майдан" Роксолана Хмара, дружина дисидента Степана Хмари.

"Все! Командир львівського "Беркута" Ростислав Пацеляк, під керівництвом якого вбивали українців на Майдані 18 лютого, знову на волі. Заставу в один мільйон вніс якийсь Красулін з окупованого Донецька", - зазначила активістка.

За її словами, рішення не тримати Пацеляка під вартою в п'ятницю, 16 серпня, прийняла суддя Печерського районного суду міста Києва Крістіна Константінова.

"Вона (суддя Константінова, - ред.) прийняла дуже хитреньке рішення: взяти його під варту, але визначити альтернативну заставу. Не могла не взяти під варту, бо ДБР на днях предʼявило йому свіже обвинувачення, в якому фігурують 12 вбивств і 8 вогневих поранень", - наголосила активістка, що теж була присутня на тому судовому засіданні.

Сума застави, як заявляє Хмара, становить 1 млн грн.

Державне обвинувачення у справі Пацеляка підтримують прокурори Супрун та Іванов.

Адвокатом екскомандира львівського "Беркута" є випускниця Донецького національного університету Наталія Вознюк з адвокатської фірми "Креденс" (колишня назва - "Татаров Фаринник Головко" (TFG Partners)). Нинішній заступник керівника Офісу президента Олег Татаров, як писали "Наші гроші", володів TFG Partners у 2015-2020 роках і разом зі своїми працівниками допомагав Рінату Ахметову і топменеджерам ДТЕК у справі "Ротердам+".

Російське походження і паспорти, відвідування РФ після 2014-го та бронювання від мобілізації за допомогою "Метінвесту". Що відомо про Ростислава Пацеляка

Колишнього командира львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка 12 вересня 2023 року позбавили українського громадянства через те, що він понад 20 років має два паспорти РФ - внутрішній та закордонний, від яких він не відмовився. Окрім того, Пацеляк є дійсним військовослужбовцем запасу Росії, а до українського "Беркуту” прийшов після служби в російській міліції, звертав увагу портал Watchers, який відстежує резонансні судові справи.

За інформацією джерела Watchers, ще 26 квітня 2002 року Пацеляк отримав внутрішній російський паспорт. Причиною отримання було вказано обмін паспорта СРСР.

Пізніше, 4 січня 2003 року, Пацеляк отримав також закордонний паспорт РФ.

"Наше джерело пояснює це тим, що колишній командир колишнього львівського "Беркуту" до 2003-го вчився та працював у системі внутрішніх справ Російської Федерації й лише потім переїхав в Україну, де одразу влаштувався на службу в міліцію - якраз напередодні першого Майдану, у вересні 2003 року отримавши вже український паспорт", - зазначали розслідувачі.

Ще до того, упродовж 1998-2000 років, Пацеляк навчався в Далекосхідному юридичному інституті МВС РФ, упродовж 2000-2003 років проходив службу на різних посадах в УВС Хабаровського краю РФ. 

Крім того, Пацеляк є військовослужбовцем запасу РФ і має спеціальне звання - лейтенант юстиції.

Інформація про російське громадянство звучала на судових засіданнях. Також там йшла мова про те, що підсудний літав до країни-окупантки після початку російської агресії у 2014 році й станом на осінь 2023 року був заброньований від мобілізації за поданням ТОВ "Метінвест" Ахметова.

Пов'язані з РФ підтверджені факти біографії, а також його кар'єра в Україні давали підстави Степану Хмарі вважати Ростислава Пацеляка резидентом російських спецслужб, підкреслює Роксолана Хмара.

Теги:
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Рінат Ахметов
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