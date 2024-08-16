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На Київщині двох начальників ТЦК затримали за хабарництво, - екссекретар міськради Борисполя

Юлія Лаврук
16 серпня, 2024 п'ятниця
12:14
Кримінал

На Київщині правоохоронці затримали начальників Бориспільського та Бучанського районного ТЦК та СП за підозрою у хабарництві

Зміст

Про це повідомив у четвер, 15 серпня, екссекретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок.

"Воєнкома Бориспільського ТЦК полковника Сергія Русіна вивели в кайданниках працівники СБУ, попередньо статті 114-1 протидія ЗСУ і 369-2 зловживання впливом", - написав Годунок.

Пізніше він також повідомив про затримання "друга начальника Бориспільського ТЦК".

Як пише Київщина 24/7, йдеться про начальника ТЦК Бучанського району Леоніда Викочка. За інформацією правоохоронців, затримання начальників ТЦК сталося за статтею 114 КК (протидія ЗСУ та зловживання впливом). Крім того, під час обшуку вилучено 300 тис. доларів.

Також Телеграф з посилання на власні джерела повідомляв, що на Київщині затримано ще кількох військкомів, але про їхні особи поки нічого невідомо.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Працівники Служби безпеки спільно з Національною поліцією заблокували схему розкрадання держбюджету на закупівлі БПЛА для Сил оборони.

Теги:
Суспільство
Україна
Київщина
ТЦК
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