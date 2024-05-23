На Київщині потяг збив 9-річну дитину

Про це повідомляє поліція Київської області.

Зазначається, що подія трапилася близько 19:15 години на 24 кілометрі залізничної колії перегону "Баришівка - Бориспіль". Попередньо встановлено, що електропотягом сполучення "Гребінка - Київ", який рухався в напрямку столиці, смертельно травмовано 9-річну дівчинку.

"За попередньою інформацією, потерпіла разом з іншими дітьми перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал машиніста. На місце події прибули медики та, на жаль, малолітня дитина померла", - йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей ( ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).