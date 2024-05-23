На Київщині потяг збив 9-річну дитину
Увечері 22 травня на Бориспільщині потяг збив 9-річну дівчину. Попередньо, дитина перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал машиніста
Про це повідомляє поліція Київської області.
Зазначається, що подія трапилася близько 19:15 години на 24 кілометрі залізничної колії перегону "Баришівка - Бориспіль". Попередньо встановлено, що електропотягом сполучення "Гребінка - Київ", який рухався в напрямку столиці, смертельно травмовано 9-річну дівчинку.
"За попередньою інформацією, потерпіла разом з іншими дітьми перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал машиніста. На місце події прибули медики та, на жаль, малолітня дитина померла", - йдеться у повідомленні.
Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей ( ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).
- 19 травня на Львівщині Audi з'їхала у кювет: четверо пасажирів, зокрема дитина, опинилися в лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч.2 ст.286 ККУ).
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