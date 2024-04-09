На Київщині викрили 5 підпільних гральних закладів

Про це інформує БЕБ.

Вказано, що підпільні гральні заклади виявили в Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому. Їх організатори надавали послуги у сфері азартних ігор без відповідних ліцензій, з використанням комп'ютерів для доступу до онлайн-казино та спеціальних програм-симуляторів гральних автоматів.

"Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі. Розпізнавальних вивісок чи реклами не було. Про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністратором. Незаконні послуги надавалися цілодобово, з порушенням комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили майже 90 комплектів комп’ютерної техніки з інстальованим програмним забезпеченням, чорнові бухгалтерські записи, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, мережеве обладнання, мобільні телефони тощо.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Фото: БЕБ