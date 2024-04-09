На Київщині викрили 5 підпільних гральних закладів
У кількох містах Київської області детективи БЕБ викрили та припинили діяльність 9 нелегальних гральних закладів, які займалися організацією та проведенням азартних ігор і лотерей
Про це інформує БЕБ.
Вказано, що підпільні гральні заклади виявили в Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому. Їх організатори надавали послуги у сфері азартних ігор без відповідних ліцензій, з використанням комп'ютерів для доступу до онлайн-казино та спеціальних програм-симуляторів гральних автоматів.
"Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі. Розпізнавальних вивісок чи реклами не було. Про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністратором. Незаконні послуги надавалися цілодобово, з порушенням комендантської години", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили майже 90 комплектів комп’ютерної техніки з інстальованим програмним забезпеченням, чорнові бухгалтерські записи, флеш-накопичувачі, відеореєстратори, мережеве обладнання, мобільні телефони тощо.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей). Встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Фото: БЕБ
- В Ужгороді детективи БЕБ припинили діяльність підпільного грального закладу, який був замаскований в одному з готелів міста. Заклад працював цілодобово, без жодних ліцензій, дозволів та сплати податків.
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