На Одещині шахраї через фіктивну IT-компанію ошукали інвесторів на 5 млн грн

Про це повідомляє Департамент кіберполіції.

Зазначено, що фігуранти в 2021 році відкрили IT-компанію з розробки програмного забезпечення, а також вебсайт, де поширювали недостовірну інформацію щодо провадження підприємницької діяльності. Через соціальні мережі та свій сайт зловмисники заохочували інвесторів до співпраці. Люди інвестували гроші у розвиток фірми, а фігуранти обіцяли їм високі відсотки від суми вкладу.

"Для більшого введення в оману людей, яких "ловили на гачок", зловмисники попервах виплачували їм невеликі дивіденди за рахунок частини незаконно отриманих вкладів. Також обіцяли додаткові виплати як винагороду за залучення нових інвесторів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що сума проінвестованих коштів складала від 8 тис. до 1 млн грн. За пів року група заволоділа понад 5 млн грн українських громадян, після чого вона видалила інформацію про компанію і більше не виходила на зв’язок з потерпілими.

"Поліцейські затримали зловмисників та повідомили про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", - інформують у Департаменті кіберполіції.

Наразі триває слідство. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.