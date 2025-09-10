На Вінниччині затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві двох підлітків
У місті Шаргород Вінницької області вранці завдали ножових поранень двом підліткам – учням 10 і 11 класів. Ймовірного підозрюваного у вбивстві затримали
Про це повідомила Нацполіція та Офіс генпрокурора.
Підлітки від отриманих ножових поранень померли під час отримання медичної допомоги.
"Трагедія сталася вранці 10 вересня у Шаргороді Жмеринського району Вінницької області. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в область шиї", – пише ОГП.
Правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного у вбивстві. За даними генпрокуратури, фігурантом виявився чоловік 2002 року народження – колишній вчитель дітей.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються усі обставини трагедії.
фото: Офіс генерального прокурора
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
