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НАЗК виплатили викривачеві корупції винагороду в сумі 13,3 млн грн

Юлія Лаврук
18 жовтня, 2024 п'ятниця
19:50
Кримінал корупція

Національне агентство з питань запобігання корупції перерахували 13,3 млн грн винагороди викривачу корупції. Виплата стала другою в історії України

Зміст

Про це повідомляє НАЗК.

Там зазначили, що в справі йшлося про спробу підкупу антикорупційних органів - керівникам НАБУ та САП пропонували хабар у $6 млн за закриття кримінального провадження, підозрюваним в якому був колишній міністр екології.

"На сьогодні ми маємо рішення ВАКС з ухваленими вироками щодо усіх суб'єктів провадження, а викривач у справі отримав гарантовану законом винагороду. Показовим також є те, що суд застосував у справі спецконфіскацію", - сказав голова НАЗК Віктор Павлущик.

За його словами, неправомірна вигода $6 млн була однією з рекордних. У 2022 році всю суму за рішенням ВАКС передали на потреби ЗСУ.

Зазначимо, що рішення про виплату винагороди викривачу корупції в сумі 13 299 950 грн колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила в жовтні 2023 року.

  • Національне агентство з питань запобігання корупції 4 жовтня здійснило першу виплату викривачу корупції. 
Теги:
Суспільство
Україна
корупція в Україні
НАЗК
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