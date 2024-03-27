Охороняв катівню РФ під час окупації Херсона: СБУ затримала 59-річного чоловіка
Служба безпеки України затримала жителя Херсона, який під час окупації міста співпрацював з окупантами й був охоронцем російської катівні
Про це повідомляє СБУ.
Відповідно до інформації слідства, 59-річний чоловік на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Після захоплення Херсона російськими загарбниками фігурант за власним бажанням вступив до "адміністрації" в’язниці РФ, що працювала у тоді захопленій виправній колонії міста.
Мешканець Херсона обійняв посаду "молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки" у псевдоустанові окупантів.
Зазначено, що фігурант охороняв російські камери, де ворог тримав учасників руху опору в регіоні.
"У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися вибити з них згоду на співпрацю з агресором", - додають у Службі безпеки.
Під час того, як ЗСУ звільняли Херсон, чоловік спалив посвідчення тюремного наглядача, і з метою замести сліди переїхав у орендовану квартиру. Таким чином він планував переховуватися до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, щоб потім виїхати за кордон як переселенець з півдня держави. Проте Служба безпеки затримала його в тимчасовому помешканні.
У ході обшуків у фігуранта виявили мобільний телефон з доказами злочинних дій та формений одяг зразка РФ, який він отримав від загарбників.
"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території)", - розповідають у СБУ.
Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 25 березня правоохоронці викрили та затримали двох колаборантів, які під час окупації Херсона працювали на рашистів, а після звільнення міста переховувались від правосуддя.
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