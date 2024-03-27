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Охороняв катівню РФ під час окупації Херсона: СБУ затримала 59-річного чоловіка

27 березня, 2024 середа
13:36
Кримінал

Служба безпеки України затримала жителя Херсона, який під час окупації міста співпрацював з окупантами й був охоронцем російської катівні

Про це повідомляє СБУ.

Відповідно до інформації слідства, 59-річний чоловік на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Після захоплення Херсона російськими загарбниками фігурант за власним бажанням вступив до "адміністрації" в’язниці РФ, що працювала у тоді захопленій виправній колонії міста.

Мешканець Херсона обійняв посаду "молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки" у псевдоустанові окупантів.

Зазначено, що фігурант охороняв російські камери, де ворог тримав учасників руху опору в регіоні.

"У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися вибити з них згоду на співпрацю з агресором", - додають у Службі безпеки.

Під час того, як ЗСУ звільняли Херсон, чоловік спалив посвідчення тюремного наглядача, і з метою замести сліди переїхав у орендовану квартиру. Таким чином він планував переховуватися до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, щоб потім виїхати за кордон як переселенець з півдня держави. Проте Служба безпеки затримала його в тимчасовому помешканні.

У ході обшуків у фігуранта виявили мобільний телефон з доказами  злочинних дій та формений одяг зразка РФ, який він отримав від загарбників.

"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території)", - розповідають у СБУ.

Зараз чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 25 березня правоохоронці викрили та затримали двох колаборантів, які під час окупації Херсона працювали на рашистів, а після звільнення міста переховувались від правосуддя.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
Херсон
окупанти
колаборанти
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