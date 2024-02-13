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Орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ: на Київщині затримали агента ФСБ

13 лютого, 2024 вiвторок
10:19
Кримінал

СБУ затримала на Київщині російського агента, який орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ. Йому оголосили підозру в держзраді

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що завербований ФСБ 18-річний мешканець столиці намагався виявити місця базування авіації ЗСУ, а також напрямки та інтенсивність польотів.

"Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому. Разом із цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих прильотів по енергооб’єктах. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенерувального підприємства у Києві", - повідомили у спецслужбі.

Вказується, що ФСБ вийшла на молодика через його активність у проросійських Telegram-каналах. 

"Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявлено банківську картку, на яку заходили кошти від ФСБ", - поінформували в СБУ.

Нині молодик перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Теги:
СБУ
Київщина
ЗСУ
Війна з Росією
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