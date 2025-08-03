Озброєні битами та металевими трубами: на Миколаївщині невідомі напали на працівників ТЦК та Нацполіції

Про це інформує Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Згідно з повідомленням, станом на 14:00 було відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автівку та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення.

Щоб захиститися, солдат застосував травматичну зброю, зареєстровану відповідно до чинного законодавства.

За попередньою інформацією, поранень зазнали як військові, так і кілька цивільних. На місце прибули правоохоронці.

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У ТЦК нагадали, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним — карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

А у разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень — закон передбачає ще суворішу відповідальність: до 12 років позбавлення волі. Окрім цього, в таких діях можуть вбачатися ознаки злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України".