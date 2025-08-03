Озброєні битами та металевими трубами: на Миколаївщині невідомі напали на працівників ТЦК та Нацполіції
У неділю, 3 серпня, у селі Бузьке Миколаївської області невідомі напали на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та представника Національної поліції України
Про це інформує Миколаївський обласний ТЦК та СП.
Згідно з повідомленням, станом на 14:00 було відомо, що цивільні особи, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автівку та завдали тілесних ушкоджень солдату з групи оповіщення.
Щоб захиститися, солдат застосував травматичну зброю, зареєстровану відповідно до чинного законодавства.
За попередньою інформацією, поранень зазнали як військові, так і кілька цивільних. На місце прибули правоохоронці.
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У ТЦК нагадали, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, а також його рідним — карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.
А у разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень — закон передбачає ще суворішу відповідальність: до 12 років позбавлення волі. Окрім цього, в таких діях можуть вбачатися ознаки злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України".
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