Мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально, – Шмигаль

Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна.

"Станом на сьогодні мобілізація триває за планом. Це правда. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально - люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять у ТЦК, оформляються і їдуть в навчальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа про мобілізацію", - заявив Шмигаль.

За його словами, скандальних випадків мобілізації – не більше 10%.

"Завжди ми бачимо в медіа той невеликий, скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація – це оці 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% – це свідоме рішення українців", - стверджує міністр оборони.

Він зазначив, що в армії можна зустріти представників усіх верств населення – як бізнесменів, так і простих хлопців із сіл.

"Мобілізація – це складний процес, тому він прописаний в законах, тому це конституційний обов'язок кожного громадянина. Війну ніхто не любить. І українці не починали цю війну, ми хочемо жити в мирній країні. Але це право жити в мирній країні ми маємо відстояти", - сказав Шмигаль.

Щодо збільшення грошового забезпечення військових він зазначив, що Україна сама фінансує їхні зарплати з податків громадян.

"Якщо зможемо збирати більше податків, зможемо платити більшу зарплату", - сказав чиновник.