У Вінниці сотні людей протестували біля стадіону "Локомотив", вимагаючи звільнити чоловіків, імовірно затриманих працівниками ТЦК

Про це повідомляє "Суспільне Вінниця".

Згідно з повідомленням, близько 23:00 місцеві мешканці почали сходитися до стадіону, вимагаючи звільнити чоловіків, яких, за їхніми словами, привезли туди й утримують без законних підстав.

На місце подій прибули щонайменше 11 патрульних екіпажів. За словами очевидців, поліція застосовувала сльозогінний газ і проводила затримання.

"Їх почали ловити на центральному мосту, привезли сюди, закрили за воротами. Ми прибігли, бо знайомі хлопці попросили допомоги. Коли ми підійшли – поліцейські почали людей "гасити" газовими балонами. В мене знайомий має зараз опік очей, ротової порожнини. Людей вигнали, ворота закрили", — розповіла вінничанка Анна Тетервак.

Ще одна жінка, яка представилася Валентиною, стверджує, що в будівлі перебуває її чоловік. За її словами, його затримали зранку працівники ТЦК, а після проходження медкомісії доправили до стадіону.

"Бачила, що його сюди заводили. Коли забрали телефон, сказали, що його закривають в камеру. З вікон лунали крики про допомогу від людей, які там перебувають. Ми викликали поліцію. Люди зібралися, згуртувалися, ламали двері. Поліція розкидала людей, почала бити та задувати газовим балончиком", — розповіла жінка.

Поліція закликала присутніх розійтися у зв’язку з початком комендантської години, проте більшість відмовилася покинути місце події.

Що кажуть правоохоронці

Відділ комунікації поліції Вінницької області заявив, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

"У подальшому група людей, у т.ч. представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК, та вимагаючи відпустити чоловіка, вчинили конфлікт з військовослужбовцями", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, до установи підійшли близько 80 громадян, частина з яких виламали ворота об'єкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію об'єкта.

Поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.