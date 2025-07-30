Україну очікують дуже важкі часи: ЗСУ потрібно посилити потенціал, щоб протистояти наступу ворога, що почнеться з серпня, - генерал-лейтенант Романенко

Про це в ефірі Еспресо сказав засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Окрім 100 тисяч угруповання РФ, яке сконцентровано на Покровську, ворог формує ще приблизно 100 тисяч угруповання, яке діє на політичний аспект на Дніпровщині. На кордоні з Дніпропетровською областю тривають дуже напружені бої. Крім того, росіяни підтягнули резерви на Запорізький напрямок", - зауважив Романенко.

За словами генерал-лейтенанта, загалом росіяни сформували до 13 дивізій - це близько 120 тисяч осіб, але західні експерти стверджують, що наразі ворог накопичив до 160 тисяч військових.

"Останнім часом противник не так енергійно застосовував бронетехніку, накопичуючи сотні одиниць. І тому дуже небезпечним стане з серпня другий етап кампанії 2025 року збройних сил РФ. Тобто восени вони будуть залучати ці ресурси", - зазначив Романенко.

Генерал-лейтенант наголосив, що, щоб бути готовими до російського наступу, Україні потрібна зброя ураження.

"Ми цілодобово працюємо над цим, але союзники сказали, що допоможуть. Німці пообіцяли до кінця липня надати далекобійні засоби ураження з дальністю до 300 кілометрів. Також наші внутрішні питання вирішуємо шляхом поповнення бригад особовим складом.

Тобто Україну очікують дуже важкі часи. Силам оборони України потрібно якнайшвидше посилювати свій потенціал, щоб протистояти ймовірному наступу ворога, починаючи з серпня, хоча вже зараз ми спостерігаємо досить високу інтенсивність бойових дій", - резюмував Романенко.