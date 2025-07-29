Від початку доби на фронті зафіксували 73 бої: на Покровському напрямку росіяни здійснили 29 атак
Від початку доби вівторка, 29 липня, на російсько-українському фронті зафіксували 73 бойових зіткнення: ворог найбільш активний на Покровському напрямку
Про це інформує Генштаб у зведенні станом на 16:00.
Росіяни не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти: Старикове, Середина-Буда, Проходи, Олександрівка, Тур’я, Степок, Миропільське, Малушине Сумської області.
Ситуація на напрямках
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинув одну керовану авіабомбу, а також здійснив 119 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивної системи залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів у напрямку Піщаного.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор 13 разів атакував у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя. Ще три боєзіткнення наразі продовжуються.
На Сіверському напрямку противник чотири рази намагався просунутися поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки – всі спроби ворога було відбито.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три атаки в районі Білої Гори.
На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районі Торецька. На даний час один бій триває.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 29 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів:
Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Горіхове, Дачне, Новоукраїнка. Бої тривають у трьох локаціях.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивають дві атаки ворога у районах населених пунктів Олександроград та Зелене Поле.
На Гуляйпільському напрямку боєзіткнень не відбулося, авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Білогір’я.
На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки в районі населеного пункту Плавні.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми, ще два – тривають. Авіаудару зазнала Ольгівка.
- Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сил оборони вбили та поранили ще 1050 військовослужбовців окупаційної армії.
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