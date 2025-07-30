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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Танк, 30 артсистем і 890 військових: втрати армії РФ за добу на фронті

Світлана Кравченко
30 липня, 2025 середа
07:00
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 890 своїх військових, а також низку одиниць техніки й озброєння

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.07.25 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 1 052 190 (+890) осіб,
  • танків – 11 066 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 065 (+1) од,
  • артилерійських систем – 30 895 (+30) од,
  • РСЗВ – 1451 (+0) од,
  • засоби ППО – 1202 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48 685 (+100) од,
  • крилаті ракети – 3548 (+0) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерн – 56 754 (+67) од,
  • спеціальна техніка – 3935 (+0) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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