Танк, 30 артсистем і 890 військових: втрати армії РФ за добу на фронті
Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 890 своїх військових, а також низку одиниць техніки й озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 052 190 (+890) осіб,
- танків – 11 066 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 065 (+1) од,
- артилерійських систем – 30 895 (+30) од,
- РСЗВ – 1451 (+0) од,
- засоби ППО – 1202 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48 685 (+100) од,
- крилаті ракети – 3548 (+0) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерн – 56 754 (+67) од,
- спеціальна техніка – 3935 (+0) од.
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