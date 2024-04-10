Під час обшуків виявили гранати й ручний гранатомет: експосадовців СБУ викрили на розкраданні 26 млн грн

Про це повідомили в НАБУ та СБУ.

За даними слідства, мова про колишнього керівника департаменту господарського забезпечення СБУ та його першого заступника. Вони організували придбання пально-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами. Робили це через низку підконтрольних фірм з Києва, які торгують нафтопродуктами. При цьому до звітних документів вони вносили неправдиві відомості.

Таким чином підрозділам СБУ заподіяли понад 26 млн грн збитків.

У СБУ зазначили, що обох посадовців раніше звільнили із займаних посад.

Підсумки обшуків: понад 11 млн грн, бойові гранати й пів тисячі набоїв

У СБУ розповіли, що під час обшуків у помешканнях фігурантів виявили понад 11 млн у гривневому еквіваленті. Також у підсумку слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучили незареєстровану зброю.

Фото: ssu.gov.ua

Серед виявленого – бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.

Фото: ssu.gov.ua

Окрім того, у фігурантів вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документи з доказами злочинної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

На підставі зібраних матеріалів експосадовцям СБУ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).

Вирішують питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.