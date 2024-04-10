Під час обшуків виявили гранати й ручний гранатомет: експосадовців СБУ викрили на розкраданні 26 млн грн
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ у взаємодії з детективами Національного антикорупційного бюро викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб служби у 2022 році
Про це повідомили в НАБУ та СБУ.
За даними слідства, мова про колишнього керівника департаменту господарського забезпечення СБУ та його першого заступника. Вони організували придбання пально-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами. Робили це через низку підконтрольних фірм з Києва, які торгують нафтопродуктами. При цьому до звітних документів вони вносили неправдиві відомості.
Таким чином підрозділам СБУ заподіяли понад 26 млн грн збитків.
У СБУ зазначили, що обох посадовців раніше звільнили із займаних посад.
Підсумки обшуків: понад 11 млн грн, бойові гранати й пів тисячі набоїв
У СБУ розповіли, що під час обшуків у помешканнях фігурантів виявили понад 11 млн у гривневому еквіваленті. Також у підсумку слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучили незареєстровану зброю.
Фото: ssu.gov.ua
Серед виявленого – бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.
Фото: ssu.gov.ua
Окрім того, у фігурантів вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку і документи з доказами злочинної діяльності.
Фото: ssu.gov.ua
На підставі зібраних матеріалів експосадовцям СБУ повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах);
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).
Вирішують питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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