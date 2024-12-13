Погрожував фронтом і забирав "бойові": на Донеччині викрили посадовця, який залучав військових до торгівлі та будівництва маєтку

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Починаючи з січня 2023 року четверо військовослужбовців здійснювали будівельні та інші роботи на території домогосподарства заступника начальника підрозділу, а також працювали у кіоску, який належить дружині посадовця. Дружина при цьому контролювала та координувала роботу військових", - ідеться у повідомленні.

У разі відмови працювати посадовець погрожував підлеглим відправити їх на передову без відповідної підготовки.

За даними слідства, військові майже 2 роки не були на службі, але їм нараховували зарплату й "бойові", більшу частину яких вони віддавали "працедавцю".

Працівники ДБР провели низку обшуків, у тому числі за місцем проживання заступника начальника підрозділу, й вилучили кошти, документи, чорнові записи та інше майно, що може свідчити про незаконну діяльність посадовця.

Попередньо встановлена сума збитків державі становить понад 3 млн гривень.

Триває досудове розслідування за фактом перевищення влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.